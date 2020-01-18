Звезда "Дом-2" Клава Безверхова: "Пронина, твоё отношение к Уманскому полный провал!"





Сейчас Клавдия Безверхова уже за воротами телестройки пытается построить отношения с молодым человеком, который был ее первой любовью. Однако девушка все равно следит за тем, с кем встречается Никита Уманский, и все, кто крутится вокруг ее бывшего парня, совсем ей не нравятся. Также Клавдия Безверхова дает им всем совет, если они приходят на проект, то не стоит менять Никиту Уманского, так как он взрослый мужчина, а не мальчик.Лично обратилась Клавдия Безверхова и к Валерии Прониной. Она отметила, что девушка зря себя уверяет, что Никита Уманский любовь всей ее жизни. Ко всему с ним она себя ведет абсолютно неправильно. Клавдия утверждает, что для того, чтобы понять, как правильно вести себя с Никитой, необходимо посмотреть старые эфиры, и тогда точно станет все понятно. Она подчеркивает, что нужно изучить, что раздражает Никиту Уманского, и тогда шанс его заполучить возрастает.