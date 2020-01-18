"В состоянии алкогольного опьянения становился агрессивным": Вдова Николая Караченцова рассказала о непростой семейной жизни с актером





71-летняя Людмила Поргина решилась раскрыть некоторые секреты семейной жизни в ходе передачи Леры Кудрявцевой. Она утверждает, что брак со звездой был очень сложным. Актриса пожаловалась на пристрастие мужа к алкоголю и рассказала, что в момент опьянения супруг становился совершенно невыносимым. Жена Николая Караченцова до сих пор боится ножей, поскольку неоднократно в ее сторону бросались эти опасные предметы в порыве агрессии, вызванной спиртным.Поргина вышла замуж за Караченцова в 1975 году, их брак продлился вплоть до смерти знаменитого актера в 2018. Уход из жизни мужа стал большим испытанием для актрисы несмотря на то, что их совместная жизнь была омрачена множеством негативных моментов. Она признается, что до сих пор ежедневно беседует с супругом и ощущает его заботу.