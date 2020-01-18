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Эксперт не считает КНР конкурентом РФ и США по ядерному арсеналу

Эксперт не считает КНР потенциальным конкурентом РФ и США в вопросе развития ядерного арсенала. В настоящее время Пекин ведёт активную деятельность по модернизации своего вооружения.
Эксперт не считает КНР конкурентом РФ и США по ядерному арсеналу

Отдельно разрабатывается гиперзвуковое оружие. Марк Фино в рамках интервью для РИА Новости сообщил, что объёмы ракет и боеголовок показывают сильный дисбаланс в сторону США и РФ. Сегодня около 90% ядерного арсенала всего мира находится в руках именно этих двух государств. В то же время КНР отводилась позиция минимального устрашения. Все попытки добавить китайскую сторону в переговоры США и РФ, считает эксперт, безуспешны ввиду большой разницы в арсеналах оружия.

«Сегодня все ядерные государства ведут модернизацию оружия. КНР не является исключением. Они по аналогии с РФ осуществляют инвестирование в 2 типа вооружений, которые считаются значимыми для обеспечения защиты от ракетных ударов», - отмечает Фино.

Он подчеркнул высокий интерес к устройствам для ведения оборонной деятельности в воздушном пространстве. Другим перспективным направлением остаются гиперзвуковые ракеты.

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Политика / Главные новости
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 17:34

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