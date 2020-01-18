Эксперт не считает КНР конкурентом РФ и США по ядерному арсеналу





Отдельно разрабатывается гиперзвуковое оружие. Марк Фино в рамках интервью для РИА Новости сообщил, что объёмы ракет и боеголовок показывают сильный дисбаланс в сторону США и РФ. Сегодня около 90% ядерного арсенала всего мира находится в руках именно этих двух государств. В то же время КНР отводилась позиция минимального устрашения. Все попытки добавить китайскую сторону в переговоры США и РФ, считает эксперт, безуспешны ввиду большой разницы в арсеналах оружия., - отмечает Фино.Он подчеркнул высокий интерес к устройствам для ведения оборонной деятельности в воздушном пространстве. Другим перспективным направлением остаются гиперзвуковые ракеты.