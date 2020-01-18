"Манукян в этом году женится": Александр Кинжинов рассекретил подробности романа блогера с Ольгой Бузовой





Как отметил Александр Кинжинов, в этом году у Давида Манукяна точно состоится свадьба, и в целом прогноз для его пары с Ольгой Бузовой благоприятный. У них будут возникать сложности в отношениях, в браке появится двое детей. Торжество станет громким, отмечает экстрасенс, так как родственники и друзья блогера и избранника Бузовой будут против этого союза.Александр Кинжинов добавил, что судьбы Ольги Бузовой и Давида Манукяна в целом очень похожи, а потому сомневаться в их чувствах по отношению друг к другу, верят поклонники звезд, не стоит.