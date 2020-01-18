"Манукян в этом году женится": Александр Кинжинов рассекретил подробности романа блогера с Ольгой Бузовой
Еще в ноябре прошлого года Александр Кинжинов, финалист шоу "Битва экстрасенсов", сделал расклад на картах Таро для телеведущей и звезды проекта "Дом-2" Ольги Бузовой. Экстрасенс отметил, звезда выйдет замуж за мужчину моложе себя, и теперь пророчество сбывается, ведь расклад для Давида Манукяна тоже показал свадьбу.
Как отметил Александр Кинжинов, в этом году у Давида Манукяна точно состоится свадьба, и в целом прогноз для его пары с Ольгой Бузовой благоприятный. У них будут возникать сложности в отношениях, в браке появится двое детей. Торжество станет громким, отмечает экстрасенс, так как родственники и друзья блогера и избранника Бузовой будут против этого союза.
Александр Кинжинов добавил, что судьбы Ольги Бузовой и Давида Манукяна в целом очень похожи, а потому сомневаться в их чувствах по отношению друг к другу, верят поклонники звезд, не стоит.
Как отметил Александр Кинжинов, в этом году у Давида Манукяна точно состоится свадьба, и в целом прогноз для его пары с Ольгой Бузовой благоприятный. У них будут возникать сложности в отношениях, в браке появится двое детей. Торжество станет громким, отмечает экстрасенс, так как родственники и друзья блогера и избранника Бузовой будут против этого союза.
Александр Кинжинов добавил, что судьбы Ольги Бузовой и Давида Манукяна в целом очень похожи, а потому сомневаться в их чувствах по отношению друг к другу, верят поклонники звезд, не стоит.