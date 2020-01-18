Микроб со щупальцами позволил понять тайну происхождения жизни на Земле





Учёные сообщают, что найденная клетка без ядра из группы архей способна помочь уточнить процесс развития жизни на планете. У обсуждаемого прокариота имеются отростки, похожие на щупальца. По данным наблюдений, последние помогают хватать расположенных по соседству микробов для создания сложной конструкции. Биологи считают, что за счет данного процесса возникла самая первая митохондрия как часть сложной клеточной структуры. Она обеспечивает клетку кислородом и помогает выработкой энергии.Ученые из Японии считают, что именно таким образом случилось развитие ядерных клеток, ставших основой для людей и животных. Исследователи отмечают, что появление эукариотов является важным пунктом теории эволюции. Жизнь на планете Земля, согласно оценкам учёных, возникла порядка 4 млрд лет назад, спустя 500 млн лет с момента формирования Солнечной системы.