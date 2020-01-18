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Звезду «Дом-2» Лизу Шароху травят в Сети за откровенное фото в стрингах

Пользователи социальных сетей просят, чтобы бывшая участница «Дом-2» Лиза Шароха удалила одну из новых фотографий в своем личном аккаунте. Девушка сделала снимок в обнаженном виде на отдыхе в Египте. Однако ее подписчики отметили, что именно этот кадр необходимо было хорошо отфотошопить.

Звезду «Дом-2» Лизу Шароху травят в Сети за откровенное фото в стрингах

После того, как Лиза Шароха отметила свой 27-й день рождения, она отправилась на отдых в Египет. Вместе с ней улетел и ее сын Матвей.
Несмотря на то, что Лиза Шароха обычно ведет себя достаточно провокационно в новой стране фривольностей она себе не позволяет. Однако после публикации нового снимка в Сети, где Лиза в бикини, на нее накинулись хейтеры. Она разместила фото, где ее лицо прикрыто кепкой, а все остальное открыто.


Звезда «Дом-2» написала, что уже успела получить шоколадный загар, но пользователи обратили свое пристальное внимание не на него, а на тот факт, что ее пятая точка чрезмерно рыхлая. В итоге многие отметили, что лучше было перед публикацией использовать фотошоп. Не стала отмалчиваться и Шароха и написала обидчикам в ответ, что у нее ягодицы выглядят лучше, чем у некоторых лица.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:27

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