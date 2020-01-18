Лариса Гузеева рассказала, о чем в жизни жалеет больше всего

Оказалось, что телеведущая жалеет о том, что недостаточно времени посвящала учебе и растрачивала саму себя на “пустое и недостойное”. Звезда призналась, что не всегда берегла близких, а также постоянно все раздавала и от многого избавлялась. Лариса Гузеева в свои 60 лет сокрушается, что не родила “с десяток” детей. К своему посту она прикрепила коллаж из фото своей дочери Ольги Бухаровой, где она запечатлена в детстве и во взрослом возрасте. На ней запечатлено платье, которое “чудом сохранилось”, но делает Гузееву счастливее.Телеведущая пожелала подписчикам радости и любви, а в ответ публика ответила Гузеевой тем же.