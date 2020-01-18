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Студия Warner Bros. работает над анимационным фильмом по Mortal Kombat

Студия Warner Bros. ведёт работу над анимационной картиной по игре Mortal Kombat. Картина получит подзаголовок «Месть Скорпиона».
Студия Warner Bros. работает над анимационным фильмом по Mortal Kombat

Фильм будет выпущен в первом полугодии 2020-го. В качестве творческого консультанта привлекли Эда Буна, входящего в дирекцию NetherRealm Studios. На пост режиссёра выбрали Итана Сполдинга. Созданием сценария займется Джереми Адамс, а продюсированием - Рик Моралес и Джеймс Криг.

Для озвучивания персонажей мультфильма уже набрали артистов. На сегодня детали сюжета новинки не раскрываются. Поклонникам франшизы остаётся оценить только знакомы логотип в новом исполнении.

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Культура / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 16:51

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