Студия Warner Bros. работает над анимационным фильмом по Mortal Kombat





Фильм будет выпущен в первом полугодии 2020-го. В качестве творческого консультанта привлекли Эда Буна, входящего в дирекцию NetherRealm Studios. На пост режиссёра выбрали Итана Сполдинга. Созданием сценария займется Джереми Адамс, а продюсированием - Рик Моралес и Джеймс Криг.Для озвучивания персонажей мультфильма уже набрали артистов. На сегодня детали сюжета новинки не раскрываются. Поклонникам франшизы остаётся оценить только знакомы логотип в новом исполнении.