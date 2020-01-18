Студия Warner Bros. работает над анимационным фильмом по Mortal Kombat
Студия Warner Bros. ведёт работу над анимационной картиной по игре Mortal Kombat. Картина получит подзаголовок «Месть Скорпиона».
Фильм будет выпущен в первом полугодии 2020-го. В качестве творческого консультанта привлекли Эда Буна, входящего в дирекцию NetherRealm Studios. На пост режиссёра выбрали Итана Сполдинга. Созданием сценария займется Джереми Адамс, а продюсированием - Рик Моралес и Джеймс Криг.
Для озвучивания персонажей мультфильма уже набрали артистов. На сегодня детали сюжета новинки не раскрываются. Поклонникам франшизы остаётся оценить только знакомы логотип в новом исполнении.
Фильм будет выпущен в первом полугодии 2020-го. В качестве творческого консультанта привлекли Эда Буна, входящего в дирекцию NetherRealm Studios. На пост режиссёра выбрали Итана Сполдинга. Созданием сценария займется Джереми Адамс, а продюсированием - Рик Моралес и Джеймс Криг.
Для озвучивания персонажей мультфильма уже набрали артистов. На сегодня детали сюжета новинки не раскрываются. Поклонникам франшизы остаётся оценить только знакомы логотип в новом исполнении.