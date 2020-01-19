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В России отмечается Крещение: Места размещения прорубей-иорданей и полезные советы о праздновании

В один из наиболее значимых праздников для православных христиан – Крещение Господне, по всей стране действуют оборудованные площадки для купаний. Журналисты издания "ДНИ 24" назвали места размещения прорубей-иорданей, а также дали полезные советы, основанные на словах экспертов.

В Москве будет оборудовано более 30 точек, где можно будет безопасно искупаться на Крещение. В центре купель можно найти в саду имени Баумана, а также в храме Воздвижения Христа на Чистом Вражке. На севере будут открыты Тимирязевские пруды, а на северо-востоке – дворцовый пруд в парке “Останкино”. Расположение купелей также охватывает Новую Москву и Зеленоград.

Несмотря на то, что на Крещение традиционно ожидают сильных морозов, в этом году в столице их не прогнозируют. Синоптики отмечают, что к назначенной дате даже потеплеет. Стоит учитывать, что в ночь на 19 января могут быть мощные порывы ветра. Согласно приметам, это говорит о непредсказуемой и изменчивой погоде в конце месяца. Если в ночь на Крещение не будет видно звезд из-за туч, то весной могут быть сильные паводки.

На всей территории Санкт-Петербурга, а также Ленобласти 18-19 января будут размещены оборудованные купели и проруби. В центре Северной столицы их можно искать на спуске к реке Большая Невка на Аптекарской набережной, на Васильевском острове и на Заячьем острове около Петропавловской крепости. Несколько прорубей будут находится на Среднем Суздальском озере, а также в парке озера Долгого.

В отличие от прошлых времен крещенские купания стали безопасными. На специально оборудованных площадках есть купели с поручнями и деревянным настилом, поэтому в таинстве могут участвовать даже те, кто не умеет плавать. На площадках есть обогреваемые раздевалки с работающими рядом точками общепита, где можно бесплатно взять горячий чай. С собой можно взять сланцы или резиновые тапочки для удобного погружения, а также сухую одежду и полотенце.

В Ростове-на-Дону будет оборудовано 8 площадок, возле которых будут дежурить сотрудники МЧС и медики. Желающие поучаствовать в крещенских купаниях могут собраться на территории Преполовенского, Свято-Никольского, Александро-Невского храмов, а также у источника “Сурб Хач” и в Свято-Иверском женском монастыре.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 00:01

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