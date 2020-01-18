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Компания Nissan презентовала спецверсию кроссовера Qashqai N-Tec

Компания Nissan презентовала спецверсию кроссовера Qashqai N-Tec. Модель визуально отличается от базовой модификации своими колёсными дисками диаметром 19”, окрашенными в полностью чёрный цвет.
Компания Nissan презентовала спецверсию кроссовера Qashqai N-Tec

Другими отличительными чертами в экстерьере являются затемнённые фары, радиаторная решетка и крышки зеркал. В интерьере использована тёмная Алькантара и несколько черных элементов, создающих акцент на выбранной стилистике. Nissan Qashqai в модификации N-Tec использует модернизированную систему ProPilot и помощника парковки. Они предлагаются только в максимальных комплектациях.

Водители смогут оценить более комфортное вождения благодаря наличию системы мультимедиа NissanConnect, включающую сервисы для авто от Apple и Android. Механизм ProPipot обеспечивает контроль движение по трассе и оказывает помощь в удержании транспорта на линии движения, контролирует скорость, простой в пробках, а также дистанцию до двигающегося впереди автомобиля.

На производство Qashqai N-Tec компания решилась после проведения опроса собственников авто. Как показало исследование с участием свыше 5,5 тысячи европейских водителей, дизайн и технологические решения в авто стали двумя ключевыми факторами во время выбора транспортного средства. При этом отдельно дизайн имеет значение для 94% автомобилистов, наличие спутникового навигатора – для 79%, сенсоры парковки - 72%. Системы автономного вождения важны для 45% опрошенных. Технология интеллектуальных платежей привлекает 40% водителей, круиз-контроль - 53%, распознавания знаков на дороге - 45%, а применение развлекательных комплексов с сенсорным дисплеем - 41%.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 16:11

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