Египетский доктор Халид Юсуф рассказал о пользе употребления зеленого кофе





Такой кофе представляют собой не обжаренные и не прошедшие термическую обработку зерна, поэтому в сырье сохраняются полезные вещества. Одна чашка напитка в день, по словам Халида Юсуфа, помогает сжигать жировые отложения за счет наличия хлоргеновой кислоты и антиоксидантов. Также напиток способствует улучшению кровотока в артериях и венах, что помогает лучше обогащать ткани кислородом и питательными микроэлементами, увеличивая обмен веществ. Улучшенное кровообращение снижает рис появления сердечно-сосудистых заболеваний. Такие кофейные зерна помогают в борьбе со свободными радикалами, уменьшая их активность, что положительно сказывается на состоянии кожи, тем самым замедляя процессы старения и придавая кожным покровам "свежий" вид.Также напиток обогащает организм лимонной, фолиевой, арахидоновой кислотами, снижая вероятность воспаления мышц, что крайне важно для спортсменов. В завершение эксперт назвал пользу витамина B9, который важен для мужчин и женщин, ведь помогает нормализовать эмоциональный фон, а также поддерживает работу сердечно-сосудистой и иммунной систем.