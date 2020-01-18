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Египетский доктор Халид Юсуф рассказал о пользе употребления зеленого кофе

Египетский доктор и эксперт по здоровому питанию Халид Юсуф рассказал о пользе употребления зеленого кофе. Напиток из таких зерен помогает бороться с процессами старения в организме, а также защищает от ожирения.
Египетский доктор Халид Юсуф рассказал о пользе употребления зеленого кофе

Такой кофе представляют собой не обжаренные и не прошедшие термическую обработку зерна, поэтому в сырье сохраняются полезные вещества. Одна чашка напитка в день, по словам Халида Юсуфа, помогает сжигать жировые отложения за счет наличия хлоргеновой кислоты и антиоксидантов. Также напиток способствует улучшению кровотока в артериях и венах, что помогает лучше обогащать ткани кислородом и питательными микроэлементами, увеличивая обмен веществ. Улучшенное кровообращение снижает рис появления сердечно-сосудистых заболеваний. Такие кофейные зерна помогают в борьбе со свободными радикалами, уменьшая их активность, что положительно сказывается на состоянии кожи, тем самым замедляя процессы старения и придавая кожным покровам "свежий" вид.

Также напиток обогащает организм лимонной, фолиевой, арахидоновой кислотами, снижая вероятность воспаления мышц, что крайне важно для спортсменов. В завершение эксперт назвал пользу витамина B9, который важен для мужчин и женщин, ведь помогает нормализовать эмоциональный фон, а также поддерживает работу сердечно-сосудистой и иммунной систем.

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Наука
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 17:18

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