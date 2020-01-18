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Строгое соблюдение диеты может нанести вред здоровью

Избыточный вес крайне опасен для здоровья, так как влечёт за собой болезни сердечно-сосудистой системы, может спровоцировать диабет второго типа и даже онкологические заболевания. С другой стороны, строгое соблюдение диеты в целях похудения также может нанести существенный вред здоровью, отмечают эксперты.

Для того, чтоб держать организм в здоровом весе, люди прибегают ко множеству уловок, в том числе сокращают количество потребляемых калорий, за счёт чего часто в организм не поступают нужные питательные вещества или же поступают в недостаточном количестве. Циклические изменения веса в процессе похудения могут иметь не менее негативные последствия для общего состояния организма. Результаты исследований, опубликованные в журнале Nature, показали, что намеренные попытки изменения веса в ту или иную сторону вызывают в организме много процессов, которые влияют на кровяное давление, уровень в крови глюкозы и холестерина, а также микрофлору.

Ограничение в питании также может увеличить риск психологических сбоев - депрессии или понижению самооценки. Также не стоит забывать и о том, что изменения веса это в том числе и изменение гормонального фона, который может влиять на образование висцерального жира, который накапливается в брюшной полости на внутренних органах.

Для достижения здорового веса и комфортного состояния организма не обязательно придерживаться строгих ограничений в питании. Для этого достаточно вести активный образ жизни, воздерживаться от вредных продуктов и придерживаться сбалансированного рациона, который будет содержать достаточно питательных веществ и витаминов.

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Наука
Добавил: Криницкая Тина Сегодня, 16:27

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