Строгое соблюдение диеты может нанести вред здоровью





Для того, чтоб держать организм в здоровом весе, люди прибегают ко множеству уловок, в том числе сокращают количество потребляемых калорий, за счёт чего часто в организм не поступают нужные питательные вещества или же поступают в недостаточном количестве. Циклические изменения веса в процессе похудения могут иметь не менее негативные последствия для общего состояния организма. Результаты исследований, опубликованные в журнале Nature, показали, что намеренные попытки изменения веса в ту или иную сторону вызывают в организме много процессов, которые влияют на кровяное давление, уровень в крови глюкозы и холестерина, а также микрофлору.Ограничение в питании также может увеличить риск психологических сбоев - депрессии или понижению самооценки. Также не стоит забывать и о том, что изменения веса это в том числе и изменение гормонального фона, который может влиять на образование висцерального жира, который накапливается в брюшной полости на внутренних органах.Для достижения здорового веса и комфортного состояния организма не обязательно придерживаться строгих ограничений в питании. Для этого достаточно вести активный образ жизни, воздерживаться от вредных продуктов и придерживаться сбалансированного рациона, который будет содержать достаточно питательных веществ и витаминов.