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Форма пупка может рассказать о здоровье человека

Форма пупка может стать указанием на разного рода потенциальных проблем со здоровьем. Имеется большое количество исследований, нацеленных на изучение такого рода связи внешних признаков и состояния организма.

Эксперты сообщают, что выпирающий пупок может указывать на высокую склонность к простудным заболеваниям. Для таких людей важно контролировать состояние организма в холодный сезон. Впалый пупок указывает на потенциальные проблемы в работе системы пищеварения. Вдобавок, стоит обратить внимание на состояние психики ввиду склонности к перепадам кровяного давления и депрессии.

Миндалевидный пупок часто появляется у людей с хрупкими костями. Вдобавок, люди с подобной формой этой части тела подвержены мышечной боли и мигрени. Пупок, который похож на букву «I», характерен для лиц, отличающихся склонностью к головным болям. Имеется риск перерастания их в мигрень. Пупок, похожий на букву «U», считается достаточно привлекательным, однако сигнализирует на повышенный риск проблем с почками и болезней кожи. Различные необычные вариации могут указывать на потенциальные проблемы с носом, зубами и ушами. При этом риск появления хронических болезней относительно низок.

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Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 16:43

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