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Актриса Юлия Такшина показала свой метод сохранения стройной фигуры

Юлия Такшина продемонстрировала поклонникам собственный метод поддержания стройной фигуры. На своей странице в Instagram в разделе «Истории» актриса, известная зрителю по картине «Не родись красивой», разместила короткие записи из спортзала.

Ранее Такшина в одном из интервью сообщила, что с подросткового периода пребывала в погоне за идеальной фигурой. Однажды брат актрисы указал ей на увеличение веса. После этого Юлия Такшина стала строго контролировать собственный рацион.

В какой-то момент будущая актриса оказалась в больнице по причине сильного истощения организма. Медики после обследования поставили диагноз «дистрофия второй степени». При этом Такшина продолжила процесс похудения. В настоящее время актриса является матерью двоих детей, которые рождены в отношениях с Григорием Антипенко. Теперь знаменитость достаточно рационально оценивает ситуацию в отношении похудения.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Вчера, 23:04

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