Андрей Малахов согласен стать автором предисловия для дебютной книги Даны Борисовой

Дана Борисова пришла на съемки выпуска шоу Андрея Малахова в новом сезоне. Артистка отметила, что в эфире обсуждались стоящие внимания вещи, а также похвасталась, что уже отдала авторскую книгу в редактуру. Телеведущий предложил коллеге написать небольшое предисловие, но Борисова не рассказала, согласилась ли она на это. Известно, что одну из глав книги сочинила ее мать, а еще одну – лечащий врач-нарколог.Борисова рассказала, что выход ее книги о помощи наркозависимым выйдет в марте этого года, чего она ждет с нетерпением. В комментариях телеведущая ответила на интересующие публику вопросы о собственном состоянии.