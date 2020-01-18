Дерматолог Григорий Гольдин: Кожная сыпь может быть симптомом рака





Речь идёт о ситуации, когда симптомы сохраняются достаточно длительный период времени. Вдобавок, нужно обратить внимание на ситуацию, когда сыпь не уменьшается при использовании кремов и мазей. Красные пятна с течением времени могут превратиться в чешуйчатую поверхность. В таких случаях есть смысл выразить обеспокоенность и посетить медиков.Подобные признаки рассматриваются как симптомом рака крови. Вдобавок, опасными считаются тёмные участки в области паха и шеи, а также красные - на руках и спине. При сохранении проблемы с аллергической реакцией рекомендуется обратиться к медикам.