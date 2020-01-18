Дерматолог Григорий Гольдин: Кожная сыпь может быть симптомом рака
Дерматолог Григорий Гольдин сообщает, что сыпь на теле может оказаться симптомом рака. Рекомендуется обратить внимание на появление шелушения, сухости, зуда, а также красных пятен на кожном покрове.
Речь идёт о ситуации, когда симптомы сохраняются достаточно длительный период времени. Вдобавок, нужно обратить внимание на ситуацию, когда сыпь не уменьшается при использовании кремов и мазей. Красные пятна с течением времени могут превратиться в чешуйчатую поверхность. В таких случаях есть смысл выразить обеспокоенность и посетить медиков.
Подобные признаки рассматриваются как симптомом рака крови. Вдобавок, опасными считаются тёмные участки в области паха и шеи, а также красные - на руках и спине. При сохранении проблемы с аллергической реакцией рекомендуется обратиться к медикам.
Речь идёт о ситуации, когда симптомы сохраняются достаточно длительный период времени. Вдобавок, нужно обратить внимание на ситуацию, когда сыпь не уменьшается при использовании кремов и мазей. Красные пятна с течением времени могут превратиться в чешуйчатую поверхность. В таких случаях есть смысл выразить обеспокоенность и посетить медиков.
Подобные признаки рассматриваются как симптомом рака крови. Вдобавок, опасными считаются тёмные участки в области паха и шеи, а также красные - на руках и спине. При сохранении проблемы с аллергической реакцией рекомендуется обратиться к медикам.
Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 15:38