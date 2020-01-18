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Анна Хилькевич настолько любит спорт, что везде берет с собой спортивную одежду

Известная актриса Анна Хилькевич призналась своим поклонникам, что очень любит спорт. Более того, знаменитость не может себе представить отдых без физических упражнений, поэтому везде берет с собой спортивную одежду.
Анна Хилькевич настолько любит спорт, что везде берет с собой спортивную одежду

В новой публикации в Instagram Хилькевич запечатлена в спортивном зале незадолго до тренировки. Актриса в подписи к снимку написала, что присутствие физических нагрузок в жизни является очень важным, а отдых без спорта оказывается неполноценным. Именно по этой причине в чемодане для путешествий у Хилькевич всегда отведено место для спортивной формы. Более того, при выборе места, куда она планирует отправиться отдыхать, Анна Хилькевич всегда учитывает возможность посещения спортзала.

Фолловеры бурно отреагировали на публикацию звезды, отметив силу воли своей любимицы, так как некоторым из них заниматься спортом мешает лень. Также особое внимание фанаты обратили на идеальную фигуру Анны Хилькевич, залогом которой являются физические нагрузки и упражнения.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 16:03

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