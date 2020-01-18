Стартовали продажи смарт-часов Amazfit T-Rex от Xiaomi





Часы Xiaomi Amazfit T-Rex были анонсированы в ходе выставки CES в 2020 году и уже появились в продаже. Гаджет защищен ударопрочным корпусом, который защищает “начинку” от высоких и низких температур, а также выдерживает давление до 5 атмосфер. Аппарат сможет работать в диапазоне от -40 до +70 градусов и выдерживает воздействие кислоты. Новинка оснащена 1,3-дюймовым AMOLED-дисплеем, имеет чип GPS+ГЛОНАСС. Часы могут мониторить сон, поддерживают 14 типов тренировок и выводят на экран уведомления со смартфона.Xiaomi Amazfit T-Rex в обычном режиме работают до 20 дней. Часы совместимы с телефонами под управлением Android и iOS.