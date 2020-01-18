Экс-возлюбленная Прохора Шаляпина Лариса Копенкина стала жертвой воров во время отдыха на Гоа





Копенкина решила предупредить всех отдыхающих на Гоа, что здесь процветает мошенничество прямо в отелях. Светскую львицу ограбили ночью, когда она спала. Никто не смог помочь бизнесвумен, поскольку для вызова полиции должен был присутствовать представитель компании. Из-за большой загруженности на линии туроператор не предоставил ей защиту, а гид не смог помочь в таком случае. Лариса Копенкина подчеркнула, что она впервые столкнулась с подобным, но решила сама нести ответственность за то, что была недостаточно бдительной.Бизнесвумен заявила, что паспорта остались на месте, а “на честь” грабители не покушались. В комментариях поклонники поддержали ее в трудный момент.