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Звезда «Дом-2» Саша Шева сделала себе коррекцию разреза глаз

Бывшая звезда «Дом-2» Саша Шева немного изменила свою внешность. Она сделала себе коррекцию разреза глаз и стала выглядеть еще более соблазнительной.

Звезда «Дом-2» Саша Шева сделала себе коррекцию разреза глаз

Как только Новый год наступил, Саша Шева тут же принялась корректировать свою внешность. И если ранее девушка сделала все, чтобы добиться идеальной фигуры, то теперь она принялась за лицо. Саша Шева в личном блоге показала, как ей прошили уголки глаз, чтобы ее взгляд стал еще более выразительным. Она отметила, что в простонародье его называют «лисьим».

Стоит отметить, что это уже вторая подобная процедура за последние несколько дней. Немного ранее Саша Шева проколола себе соски, и теперь ее бюст украшен камешками. Экс-участница телестройки признается, что сейчас иногда бюст немного болит, особенно, если пирсинг соприкасается с одеждой, но вскоре это должно пройти.


Помимо этого, Саша Шева забрала к себе в Москву жить дочку. В своем блоге она написала, что благодарит Вселенную за то, что у нее появилась возможность, чтобы ее ребенок жил теперь вместе с ней.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:18

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