Полина Гагарина и Екатерина Волкова отдыхают на пляже в одинаковых купальниках





Полина Гагарина вместе с семьей отправилась на Мальдивы, где проводит зимний отпуск после насыщенного новогоднего графика. На одном из пляжных кадров артистка запечатлена под пальмой в оригинальном купальнике с подтяжками. Такую же модель выбрала Екатерина Волкова, но единственное отличие оказалось в цвете — актриса предпочла белый.В комментариях под снимком поклонники Полины Гагариной восхитились ее фигурой, а также осыпали комплиментами. Стоит отметить, что на отдых артистка взяла с собой массу нарядом разных фасонов и оттенков.