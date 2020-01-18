Т-90М сыграет важную роль при обновлении танковых войск РФ





Отмечается, что параметры нового танка улучшены благодаря интеграции технологий, характерных для Т-14. При этом из-за особенностей производства именно модель Т-90 сохраняет за собой звание базы элитных танковых соединений в составе войск РФ. Подобная ситуация прогнозируется и на ближайшее будущее.Ключевым обновлением Т-90М специалисты издания «Military Watch» считают интеграция пушки модели 2А82-1М. Такое техническое решение открывает возможность использования разнообразных боеприпасов нового поколения. При этом усовершенствованная вариация танка применяет цифровые системы контроля и связи, взятые у Т-14. Таким образом, осведомлённость экипажа о положении на поле боя становится значительно выше.