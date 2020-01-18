Т-90М сыграет важную роль при обновлении танковых войск РФ
Танк Т-90М, по мнению экспертов, сыграет значимую роль в обновлении войск РФ. Модернизированная сборка боевой техники усилила положительные стороны базовой версии машины: высокую выживаемость в условиях боевых действий, надежность технических узлов, существенную огневая мощь и быструю реакцию на изменение ситуации.
Отмечается, что параметры нового танка улучшены благодаря интеграции технологий, характерных для Т-14. При этом из-за особенностей производства именно модель Т-90 сохраняет за собой звание базы элитных танковых соединений в составе войск РФ. Подобная ситуация прогнозируется и на ближайшее будущее.
Ключевым обновлением Т-90М специалисты издания «Military Watch» считают интеграция пушки модели 2А82-1М. Такое техническое решение открывает возможность использования разнообразных боеприпасов нового поколения. При этом усовершенствованная вариация танка применяет цифровые системы контроля и связи, взятые у Т-14. Таким образом, осведомлённость экипажа о положении на поле боя становится значительно выше.
Отмечается, что параметры нового танка улучшены благодаря интеграции технологий, характерных для Т-14. При этом из-за особенностей производства именно модель Т-90 сохраняет за собой звание базы элитных танковых соединений в составе войск РФ. Подобная ситуация прогнозируется и на ближайшее будущее.
Ключевым обновлением Т-90М специалисты издания «Military Watch» считают интеграция пушки модели 2А82-1М. Такое техническое решение открывает возможность использования разнообразных боеприпасов нового поколения. При этом усовершенствованная вариация танка применяет цифровые системы контроля и связи, взятые у Т-14. Таким образом, осведомлённость экипажа о положении на поле боя становится значительно выше.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 15:06