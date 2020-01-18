Анастасия Волочкова поблагодарила Игоря Николаева за “путеводную” для нее песню

Анастасия Волочкова вспомнила, что Игорь Николаев посвятил ей песню “Балерина”, которую артистка назвала “путеводной”. Танцовщица пожелала артисту, чтобы его окружали самые лучшие люди, а также напомнила, что у него всегда будет такой друг, как она. Звезда также поблагодарила певца за его творчество, отметив, что к ее словам присоединяется кот, подающий голос из кухни во время записи видео.Волочкова запечатлена на видеоролике в комбинезоне с капюшоном и короткими шортами. С 60-летием Игоря Николаева поздравили также Алла Пугачева и Максим Галкин, записавший отдельное видео, а также многие отечественные знаменитости.