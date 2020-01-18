Звезда «Дом-2» Виктория Боня обещала показать Мерьем Узерли Москву
Виктория Боня в последнее время практически не сидит дома и ездит по разным странам. Недавно она побывала в Доминикане, где встретила Мерьем Узерли, звезду достаточно популярного сериала «Великолепный век». Вместе с ней они думают о поездке в столицу России.
Виктория Боня продолжает путешествовать по миру. Она вернулась из солнечной Африки и отправилась тут же в Доминикану. Там теледива посетила Cana Dorada DR. На кинофестивале бывшая участница «Дом-2» случайно увиделась с Мерьем Узерли. Как отметила Виктория, она близко дружит со звездой «Великолепного века» на протяжении трех лет, поэтому безумно рада была ее увидеть. Она отметила, что очень хорошо относится к Мерьем. Ко всему Узерли мечтает увидеть Москву, а Боня отметила, что готова помочь ей с поездкой, нужно лишь определиться с датой, так как у нее очень плотный рабочий график.
Стоит отметить, что шикарная жизнь у Виктории Бони началась сразу после того, как она познакомилась с состоятельным Алексом Смерфитом, который впоследствии стал отцом ее дочери. Они были вместе семь лет, но теледива отмечает, что все равно все это время зарабатывала себе на жизнь самостоятельно.
Виктория Боня продолжает путешествовать по миру. Она вернулась из солнечной Африки и отправилась тут же в Доминикану. Там теледива посетила Cana Dorada DR. На кинофестивале бывшая участница «Дом-2» случайно увиделась с Мерьем Узерли. Как отметила Виктория, она близко дружит со звездой «Великолепного века» на протяжении трех лет, поэтому безумно рада была ее увидеть. Она отметила, что очень хорошо относится к Мерьем. Ко всему Узерли мечтает увидеть Москву, а Боня отметила, что готова помочь ей с поездкой, нужно лишь определиться с датой, так как у нее очень плотный рабочий график.
Стоит отметить, что шикарная жизнь у Виктории Бони началась сразу после того, как она познакомилась с состоятельным Алексом Смерфитом, который впоследствии стал отцом ее дочери. Они были вместе семь лет, но теледива отмечает, что все равно все это время зарабатывала себе на жизнь самостоятельно.