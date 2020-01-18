АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Названы поджидающие туристов на отдыхе уловки мошенников и способы избежать…
EUR 68.54 USD 61.53
Курс валют на 18.01.2020

Звезда «Дом-2» Виктория Боня обещала показать Мерьем Узерли Москву

Виктория Боня в последнее время практически не сидит дома и ездит по разным странам. Недавно она побывала в Доминикане, где встретила Мерьем Узерли, звезду достаточно популярного сериала «Великолепный век». Вместе с ней они думают о поездке в столицу России.

Звезда «Дом-2» Виктория Боня обещала показать Мерьем Узерли Москву

Виктория Боня продолжает путешествовать по миру. Она вернулась из солнечной Африки и отправилась тут же в Доминикану. Там теледива посетила Cana Dorada DR. На кинофестивале бывшая участница «Дом-2» случайно увиделась с Мерьем Узерли. Как отметила Виктория, она близко дружит со звездой «Великолепного века» на протяжении трех лет, поэтому безумно рада была ее увидеть. Она отметила, что очень хорошо относится к Мерьем. Ко всему Узерли мечтает увидеть Москву, а Боня отметила, что готова помочь ей с поездкой, нужно лишь определиться с датой, так как у нее очень плотный рабочий график.


Стоит отметить, что шикарная жизнь у Виктории Бони началась сразу после того, как она познакомилась с состоятельным Алексом Смерфитом, который впоследствии стал отцом ее дочери. Они были вместе семь лет, но теледива отмечает, что все равно все это время зарабатывала себе на жизнь самостоятельно.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:10

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые заявили о вреде поддельных эмоций для здоровья на…
Увеличившаяся "пятая точка" Ксении Собчак удивила пользователей…
Ученые выявили связь между счастьем и…
Врач-гастроэнтеролог дала советы по правильному выбору пакетированного…
Названы натуральные продукты для укрепления…
Звезда «Дом-2» Виктория Боня обещала показать Мерьем Узерли…
Hyperion Motors представит секретный гиперкар в…
Чемпион «Формулы 1» Льюис Хэмилтон снялся в рекламе Vodafone…
В интернете опубликовали фото несостоявшегося рестайлинга…
Названы простые правила для улучшения качества…
Один из самых мощных Ferrari отправили на…
Российский Samsung Galaxy A51 побил украинский рекорд…
Дочь Дмитрия Пескова Елизавета раскритиковала брата Николая Чоулза за лишний…
Названы лучшие продукты для питания плода во время…
Ксения Собчак под руководством Глюкозы занялась йогой на…
Принц Уильям удивился сходству с дочерью Шарлоттой на пирожном от кондитеров…
Facebook снизила стоимость VR-шлема Oculus…
Поклонники ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой гадают, когда она успела сделать пластику…
"Школа современной пьесы" представит спектакль "Непьеса на двоих" с Башаровым и…
Звезды и политики рассказали о планах на праздник…
Озвучены рекомендации по уходу за авто во время…
Родители Децла требуют провести ДНК-тест для проверки родства внука и…
На Камчатке строитель зарезал двух сожителей, заставлявших его готовить…
Игорь Николаев рассказал об отношениях с Наташей Королевой после…
Составлен топ-3 внедорожников для поездок по…
В Канаде на 93-м году жизни умерла мать Селин Дион Тереза…
Названы автомобили в гараже нового премьер-министра РФ Михаила…
Скоростной вертолет США разогнался быстрее 100…
Просмотреть все новости