Звезда «Дом-2» Виктория Боня обещала показать Мерьем Узерли Москву





Виктория Боня продолжает путешествовать по миру. Она вернулась из солнечной Африки и отправилась тут же в Доминикану. Там теледива посетила Cana Dorada DR. На кинофестивале бывшая участница «Дом-2» случайно увиделась с Мерьем Узерли. Как отметила Виктория, она близко дружит со звездой «Великолепного века» на протяжении трех лет, поэтому безумно рада была ее увидеть. Она отметила, что очень хорошо относится к Мерьем. Ко всему Узерли мечтает увидеть Москву, а Боня отметила, что готова помочь ей с поездкой, нужно лишь определиться с датой, так как у нее очень плотный рабочий график.Стоит отметить, что шикарная жизнь у Виктории Бони началась сразу после того, как она познакомилась с состоятельным Алексом Смерфитом, который впоследствии стал отцом ее дочери. Они были вместе семь лет, но теледива отмечает, что все равно все это время зарабатывала себе на жизнь самостоятельно.