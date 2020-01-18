Ученые заявили о вреде поддельных эмоций для здоровья на работе
Поддельные эмоции при исполнении рабочих обязанностей могут вредить здоровью. К такому выводу пришли ученые из США.
Научные сотрудники Колледжа управления Эллера провели опыт, задействовав работающих взрослых людей. Они установили ряд факторов, которые воздействуют на регулирование эмоций, разделив их на две группы: управление впечатлениями и просоциальное. Последние включают в себя намерение оказаться позитивным работником и развивать добропорядочные связи. Первые предусматривают стратегический мотив и предполагают доступ к ресурсам и желание симпатично выглядеть перед коллегами.
Такой тип людей, как регуляторы (имеющие высокий уровень глубокого действия) принимали во внимание в работе важность управления личными впечатлениями. Другие больше склонялись мотивироваться просоциальными проблемами. Еще один тип глубокие актеры регулировали эмоции с коллегами для улучшения трудовых отношений, не обращая внимание на необходимость обрести большой объем ресурсов. Ученые также доказали, что нарушение этих уровней приводило напряжение в психическом и физическом планах.
Научные сотрудники Колледжа управления Эллера провели опыт, задействовав работающих взрослых людей. Они установили ряд факторов, которые воздействуют на регулирование эмоций, разделив их на две группы: управление впечатлениями и просоциальное. Последние включают в себя намерение оказаться позитивным работником и развивать добропорядочные связи. Первые предусматривают стратегический мотив и предполагают доступ к ресурсам и желание симпатично выглядеть перед коллегами.
Такой тип людей, как регуляторы (имеющие высокий уровень глубокого действия) принимали во внимание в работе важность управления личными впечатлениями. Другие больше склонялись мотивироваться просоциальными проблемами. Еще один тип глубокие актеры регулировали эмоции с коллегами для улучшения трудовых отношений, не обращая внимание на необходимость обрести большой объем ресурсов. Ученые также доказали, что нарушение этих уровней приводило напряжение в психическом и физическом планах.
Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 14:54