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Один из самых мощных Ferrari отправили на аукцион

Один из наиболее мощных Ferrari был отправлен на аукцион RM Sotheby's для продажи с молотка. Модель 512 BB собиралась в 1979-м, а теперь является редким гиперкаром.

Автомобиль в 2019-м отпраздновал 40-летие, но не лишился привлекательности. За первые 23 года собственной истории модель относилась к серийным продуктам и не отличалась большой востребованностью, пока в 2002-м не была куплена Бобом Норвудом. В то время транспортное средство прошло существенную модернизацию.
Один из самых мощных Ferrari отправили на аукцион

Заменой для серийного силового агрегата объёмом 3,9 л стал двигатель Testarossa на 5 л производительностью в 1,1 тысячи «лошадей». После того периода Ferrari попал в поле зрения Forza и превратился в легендарное авто. Впоследствии двигатель поменяли ещё раз. В 2018-м под капотом авто установили силовой агрегат fiat-12. Его мощность составляет 440 «лошадей», что не настолько впечатляет как предыдущий мотор.

Для реконструкции авто использовалась нержавеющая сталь. Более комфортабельная и безопасная езда обеспечивается переработанной системой торможения. Кузов получил краску глянцевого черного цвета. Интерьер отделан чёрной кожей. Внимание привлекает оригинальное 3-спицевое рулевое колесо Ferrari с эмблемой в центре. Специалисты считают, что Ferrari 512 BB удастся продать за $225-$275 тысяч, что эквивалентно 14-17 млн в пересчете на рубли.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 13:25

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