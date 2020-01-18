Врач-гастроэнтеролог дала советы по правильному выбору пакетированного сока





В первую очередь при выборе сока в магазине нужно обратить внимание на его этикетку и информацию, предоставленную производителем. Наиболее полезным является тот продукт, который добывается путем прямого отжима или является восстановленным. В таком случае соки почти не обрабатываются. Если продукт носит наименование “нектар”, то фруктовой вытяжки в нем должно содержаться около 40%. Помимо нее такой сок содержит сахар, воду и лимонную кислоту. В морсе имеется всего 17% натуральной составляющей. “Сокосодержащие продукты” имеют наибольшее количество синтетических добавок. Врач отмечает, что подобные продукты наносят такой же вред организму, как и газировка.В обычном апельсиновом соке может содержаться около 5 столовых ложек сахара. Стоит помнить, что открытую пачку можно держать в холодильнике не больше 3-4 суток.