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Врач-гастроэнтеролог дала советы по правильному выбору пакетированного сока

Врач-гастроэнтеролог Ирина Парфентева рассказала, как правильно выбрать пакетированный сок. Эксперт напомнила, что исключительно сырье для продукта будет определять его полезные свойства.

В первую очередь при выборе сока в магазине нужно обратить внимание на его этикетку и информацию, предоставленную производителем. Наиболее полезным является тот продукт, который добывается путем прямого отжима или является восстановленным. В таком случае соки почти не обрабатываются. Если продукт носит наименование “нектар”, то фруктовой вытяжки в нем должно содержаться около 40%. Помимо нее такой сок содержит сахар, воду и лимонную кислоту. В морсе имеется всего 17% натуральной составляющей. “Сокосодержащие продукты” имеют наибольшее количество синтетических добавок. Врач отмечает, что подобные продукты наносят такой же вред организму, как и газировка.

В обычном апельсиновом соке может содержаться около 5 столовых ложек сахара. Стоит помнить, что открытую пачку можно держать в холодильнике не больше 3-4 суток.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:25

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