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Hyperion Motors представит секретный гиперкар в Нью-Йорке

Калифорнийская компания Hyperion Motors собирается презентовать в Нью-Йорке секретный гиперкар. Его представление должно было состояться в прошлом году, но планы фирмы изменились.
Hyperion Motors представит секретный гиперкар в Нью-Йорке

Американский производитель пока хранит в тайне все, что связано с новинкой. В 20195 году она представила прототип, но потом в Сети не было какой-либо информации касательно ее творения. Ровно один год назад появился тизер автомобиля и надпись, свидетельствующая о выходе модели в скором времени. Между тем, в указанное время ничего не произошло. Пока еще нет никаких подробностей о гиперкаре Hyperion Motors, но на рендерной фотографии можно увидеть силуэт стильной машины с выпуклыми крыльями. При этом на старых кадрах пользователям демонстрировали четырехдверный седан.

По имеющимся данным, калифорнийская фирма специализируется на изготовлении, хранении и распространении водородных технологий. Один из ее филиалов намерен внедрить «механизмы космической эры» на дороги. В пресс-релизе сообщалось, что очередные технологические продукты Hyperion Motors создаются вместе с сотрудниками NASA для переноса определенных передовых систем на Землю. По мнению аналитиков, существует максимальная вероятность, что гиперкар компании станет применять в качестве горючего водород, принимая во внимание ее сферу деятельности. «Рожденный из воды водород создает чистую энергию, когда он проходит сквозь топливо, чтобы стать водой», сообщает фирма в своем Facebook-аккаунте.

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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 14:05

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