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Увеличившаяся "пятая точка" Ксении Собчак удивила пользователей Сети

Телеведущая Ксения Собчак вместе с супругом Константином Богомоловым и маленьким сыном Платоном отдыхает на дорогой вилле на Мальдивах. В своем микроболге в Instagram знаменитость опубликовала снимок "в стойке", удивив пользователей Сети своей большой "пятой точкой".
Увеличившаяся "пятая точка" Ксении Собчак удивила пользователей Сети

На фото Ксения Собчак и ее подруга вместе с инструктором осваивают йогу, мужчина поддерживает журналистку, пока она делает "стойку на руках". Поклонники даже не узнали Ксению Собчак на снимке. Однако многие отметили, что девушка "в сереньком костюме" выглядит очень привлекательно, особенно ее "пятая точка". Хейтеры тут же успели подметить, что ранее журналистка подобными формами не обладала, ведь у нее всегда был "плоский тыл".

"Пятую точку", отметили фолловеры, Ксения Собчак "обрела" в браке с Константином Богомоловым. В целом знаменитости выглядят очень счастливыми во время отдыха на курорте, эпатажная звезда проекта "Дом-2" занимается йогой, а ее избранник наслаждается пляжными пейзажами.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:43

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