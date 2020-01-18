Ученые выявили связь между счастьем и депрессией





Прежние научные работы экспертов показали, что чрезмерная оценка счастья принуждает человека ощущать себя менее жизнерадостным, а в отдельных случаях это связано с признаками депрессии. Имеется теория, что такое возможно лишь в США, но исследование пятилетней давности свидетельствует об имеющейся связи между благополучием и ценностью счастья среди граждан РФ и населения Восточной Азии.В этом опыте приняли участие почти три сотни учащихся разных этносов. Три четверти из них являлись британцами, 7% обладали двойным гражданством, 51% являлись гражданами материковых стран Европы, 40% были азиатами, 7% - африканцами и 2% - австралийцами. Ученые изучали умение респондентов ценить позитив и определили, могут ли влиять симптомы мании на счастье и депрессию. В итоге стало известно, что между намерением стать счастливыми и стрессом имеется связь. Акцент на счастье снизил способность людей радоваться положительным моментам. Далее будут проведены новые эксперименты в этом направлении, чтобы специалисты подтвердили данные результаты и сделали соответственные выводы.