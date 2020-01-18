Ксения Собчак под руководством Глюкозы занялась йогой на Мальдивах
Телеведущая Ксения Собчак вместе с супругом Константином Богомоловым отправилась на отдых на Мальдивы, где, как оказалось, занялась йогой. Помогает знаменитости в этом певица Глюкоза, а поклонники отмечают, что журналистка находится в прекрасной физической форме.
В кадре Ксения Собчак стоит в стойке, а помогает ей инструктор по йоге. Рядом на коврике сидит одна из немногочисленных подруг Собчак по имени Яна.
Примечательно, что на Мальдивах Ксения Собчак отдыхает на вилле, где стоимость суток пребывания достигает 1,5 миллиона рублей. Сама телеведущая в микроблоге в соцсети отметила, что полетела на остров тратить честно заработанные деньги.
В кадре Ксения Собчак стоит в стойке, а помогает ей инструктор по йоге. Рядом на коврике сидит одна из немногочисленных подруг Собчак по имени Яна.
«Йожимся и зожимся – я в стойке», – прокомментировала фотографию Ксения Собчак.
Примечательно, что на Мальдивах Ксения Собчак отдыхает на вилле, где стоимость суток пребывания достигает 1,5 миллиона рублей. Сама телеведущая в микроблоге в соцсети отметила, что полетела на остров тратить честно заработанные деньги.