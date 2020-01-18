Ксения Собчак под руководством Глюкозы занялась йогой на Мальдивах

«Йожимся и зожимся – я в стойке», – прокомментировала фотографию Ксения Собчак.

В кадре Ксения Собчак стоит в стойке, а помогает ей инструктор по йоге. Рядом на коврике сидит одна из немногочисленных подруг Собчак по имени Яна.Примечательно, что на Мальдивах Ксения Собчак отдыхает на вилле, где стоимость суток пребывания достигает 1,5 миллиона рублей. Сама телеведущая в микроблоге в соцсети отметила, что полетела на остров тратить честно заработанные деньги.