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Российский Samsung Galaxy A51 побил украинский рекорд дешевизны

Samsung Galaxy A51 для России в пересчете по актуальному курсу побил рекорд дешевизны модели, установленный ранее на украинском рынке. Гаджет получил ОЗУ объёмом 4 Гб и ПЗУ - 64 Гб.

Купить его можно за 19,99 тысячи рублей. За более дорогостоящую модификацию с 6 Гб ОЗУ и 128 Гб ПЗУ придётся отдать 22,99 тысячи рублей. Устройство поставляется в корпусе белого, чёрного и красного цветов.

Samsung Galaxy A51 оснастили дисплеем Super AMOLED версии Infinity-O с диагональю 6,5”. В качестве основного модуля камеры используется сенсор из 4-х датчиков с максимумом в 48 Mpx. Селфишот получил разрешение в 32 Mpx, процессор Exynos 9611, аккумулятор на 4 тысячи мАч.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 13:18

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