Российский Samsung Galaxy A51 побил украинский рекорд дешевизны





Купить его можно за 19,99 тысячи рублей. За более дорогостоящую модификацию с 6 Гб ОЗУ и 128 Гб ПЗУ придётся отдать 22,99 тысячи рублей. Устройство поставляется в корпусе белого, чёрного и красного цветов.Samsung Galaxy A51 оснастили дисплеем Super AMOLED версии Infinity-O с диагональю 6,5”. В качестве основного модуля камеры используется сенсор из 4-х датчиков с максимумом в 48 Mpx. Селфишот получил разрешение в 32 Mpx, процессор Exynos 9611, аккумулятор на 4 тысячи мАч.