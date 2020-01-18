Принц Уильям удивился сходству с дочерью Шарлоттой на пирожном от кондитеров Брэдфорда

Внук Елизаветы II вместе с Кейт Миддлтон занимаются выполнением королевских обязанностей. В частности, они удостоили визитом общественный центр Брэдфорд. Для его сотрудников посещение венценосных особ стало знакомым событием, поэтому они сделали все возможное, чтобы встретить гостей с максимальным для тех комфортом.Например, один из кондитеров сделал капкейки с большой шапкой из крема. Мастер сумел почти в мельчайших деталях изобразить принца Уильяма и его семью. На одном из пирожных наследник показан в 10-летнем возрасте, но он себя не смог узнать, рассматривая кулинарное произведение искусства. «Это я или Шарлотта?» - поинтересовался принц Уильям. Кондитеров такая реакция приятно удивила, и они высказали слова благодарности высокопоставленным гостям за высокую оценку собственной работы.