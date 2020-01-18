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Чемпион «Формулы 1» Льюис Хэмилтон снялся в рекламе Vodafone 5G

Льюис Хэмилтон принял участие в съёмках рекламы связи Vodafone 5G от британского оператора. Гонщик является 6-кратным чемпионом «Формулы 1», поэтому привлечение спортсмена является намёком на высокую скорость обмена данными.
Чемпион «Формулы 1» Льюис Хэмилтон снялся в рекламе Vodafone 5G

Глава Vodafone UK по соцсетям Джордан Стоун сообщил, что в компании рады сотрудничеству с Льюисом Хэмилтоном. Гонщик стал послом британской компании и оказал помощь в демонстрации огромного влияния, которое стандарт 5G окажет на мир сотовой связи в ближайшем будущем.

«Действительные преимущества 5G реализуют в телефонах будущего, а также устройствах, которые пока не могут вообразить многие рядовые пользователи мобильных сетей. Наша задача состоит в раскрытии ситуации для наших клиентов. Страсть Льюиса к участию в гонках сделала игры дополненной реальности и применение дронов в развлечениях стартовой точкой для истории нового стандарта связи», - сообщил Стоун.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 13:55

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