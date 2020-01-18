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Поклонники ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой гадают, когда она успела сделать пластику груди

Ведущая скандального телевизионного реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова вместе со своим возлюбленным Давидом Манукяном отдыхает в Таиланде. Однако поклонники звезды заметили, что ее грудь стала чуть больше, и теперь гадают, а когда она успела сделать себе пластику.

Поклонники ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой гадают, когда она успела сделать пластику груди

Сначала Ольга Бузова вместе с Давидом отметила Новый год в Куршевеле, а после отправилась на курорт в Таиланд. Со своей последней поездки она регулярно делится с фанатами фотографиями в купальнике, ведь девушка много времени проводит в бассейне или загорает. В итоге большинство фолловеров певицы пришли к выводу, что ее грудь увеличилась.

Версии таких изменений во внешности Ольги абсолютно разные. Одни утверждают, что она вставила себе импланты, но не понимают, когда Бузова успела сделать такую операцию. Хотя тут же подчеркивают, что в современном мире утром можно сделать подобную процедуру, а уже вечером отправиться домой. Другие отмечают, что причиной подобных изменений могли стать противозачаточные таблетки, которые, возможно, Ольга регулярно употребляет. Однозначной версии ни у кого пока нет.


Известно, что возможность блогера Давида Манукяна находиться в обеих поездках рядом с Ольгой Бузовой появилась после того, как он официально оплатил свои долги размером в 600 тысяч рублей. Сейчас у Манукяна есть лишь не погашенный штраф в ГИБДД, но это сумма достаточно небольшая, а именно около 3 000 тысяч рублей.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:42

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