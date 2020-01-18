АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Названы поджидающие туристов на отдыхе уловки мошенников и способы избежать…
EUR 68.54 USD 61.53
Курс валют на 18.01.2020

Названы натуральные продукты для укрепления нервов

Медики порекомендовали натуральные продукты для укрепления нервов. Эта пища поможет поддержать психическое здоровье и восстановить организм.

В первую очередь для укрепления нервной системы эксперты рекомендуют ввести в рацион сельдерей. В нем содержится вещество апигенин, известное как мощный антидепрессант. Человек почувствует уменьшение чувства тревоги и стресса. В нем также достаточно витаминов A, B, C, E и K, а также аминокислот. Ореховое масло богато на белки, необходимые поддержанию работы головного мозга. Этот продукт поможет снизить уровень сахара и холестерина в крови.

Медики также советуют есть достаточно яиц, зеленого салата, шоколада, тушеного мяса и авокадо. При нарушениях в работе нервной системы необходимо обратиться за помощью к специалисту.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:15

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые заявили о вреде поддельных эмоций для здоровья на…
Увеличившаяся "пятая точка" Ксении Собчак удивила пользователей…
Ученые выявили связь между счастьем и…
Врач-гастроэнтеролог дала советы по правильному выбору пакетированного…
Названы натуральные продукты для укрепления…
Звезда «Дом-2» Виктория Боня обещала показать Мерьем Узерли…
Hyperion Motors представит секретный гиперкар в…
Чемпион «Формулы 1» Льюис Хэмилтон снялся в рекламе Vodafone…
В интернете опубликовали фото несостоявшегося рестайлинга…
Названы простые правила для улучшения качества…
Один из самых мощных Ferrari отправили на…
Российский Samsung Galaxy A51 побил украинский рекорд…
Дочь Дмитрия Пескова Елизавета раскритиковала брата Николая Чоулза за лишний…
Названы лучшие продукты для питания плода во время…
Ксения Собчак под руководством Глюкозы занялась йогой на…
Принц Уильям удивился сходству с дочерью Шарлоттой на пирожном от кондитеров…
Facebook снизила стоимость VR-шлема Oculus…
Поклонники ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой гадают, когда она успела сделать пластику…
"Школа современной пьесы" представит спектакль "Непьеса на двоих" с Башаровым и…
Звезды и политики рассказали о планах на праздник…
Озвучены рекомендации по уходу за авто во время…
Родители Децла требуют провести ДНК-тест для проверки родства внука и…
На Камчатке строитель зарезал двух сожителей, заставлявших его готовить…
Игорь Николаев рассказал об отношениях с Наташей Королевой после…
Составлен топ-3 внедорожников для поездок по…
В Канаде на 93-м году жизни умерла мать Селин Дион Тереза…
Названы автомобили в гараже нового премьер-министра РФ Михаила…
Скоростной вертолет США разогнался быстрее 100…
Просмотреть все новости