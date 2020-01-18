Названы натуральные продукты для укрепления нервов





В первую очередь для укрепления нервной системы эксперты рекомендуют ввести в рацион сельдерей. В нем содержится вещество апигенин, известное как мощный антидепрессант. Человек почувствует уменьшение чувства тревоги и стресса. В нем также достаточно витаминов A, B, C, E и K, а также аминокислот. Ореховое масло богато на белки, необходимые поддержанию работы головного мозга. Этот продукт поможет снизить уровень сахара и холестерина в крови.Медики также советуют есть достаточно яиц, зеленого салата, шоколада, тушеного мяса и авокадо. При нарушениях в работе нервной системы необходимо обратиться за помощью к специалисту.