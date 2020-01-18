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Facebook снизила стоимость VR-шлема Oculus Go

В Facebook заявили об уменьшении стоимости шлема Oculus Go, который позволяет погружаться в виртуальную реальность. Предложение заинтересует любителей такой техники, смущающихся высоким ценником.
Facebook снизила стоимость VR-шлема Oculus Go

Шлем Oculus Go - очень простое решение, обладающее лишь трехосевым трекингом, а не шестиосевым. С гарнитурой на голове нельзя перемещаться, а только наклоняться и поворачиваться. Нехватка позиционирования в существенной мере ограничивает игровой потенциал устройства.

Между тем, для Oculus Go программисты создали ряд полезных программ и сферических роликов. Уменьшение стоимости на 50 долларов даст возможность ощутить прелести виртуальной реальности простым пользователям, у которых нет больших денег на дорогостоящие VR-шлемы.
В шлеме работает процессор Snapdragon 821, объем оперативной памяти составляет 3 Гб. За связь отвечает модуль Wi-Fi. Версия с 32 Гб собственной памяти стоит 150 долларов, 200 "зеленых" придется отдать покупателю за модификацию с 64 Гб.

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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 12:50

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