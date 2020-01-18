Звезды и политики рассказали о планах на праздник Крещения
Журналисты РИА Новости выяснили, как праздник Крещения будут отмечать российские политики и представители шоу-бизнеса. Традиционные крещенские купания осуществляются 19 января.
Анастасия Волочкова призналась, что с 10 лет обливается холодной водой, как ее научил отец, а на крещенские купания она всегда окунается в собственную купель, что планирует сделать и в этом году. Музыкант Ольга Кормухина не сможет прийти к проруби в ночь на 19 января, но она успеет на утреннюю службу. Артистка вспомнила, как после окунания в прорубь у нее прошла боль в спине. Владимир Жириновский не планирует совершать заплыв в этот день, но намерен смотреть, как это будут делать его коллеги. Николай Валуев хочет прийти к организованной точке в родном Санкт-Петербурге.
Сергей Гаврилов окунется в один из водоемов столицы, а Анна Кузнецова откажется от заплыва, несмотря на участие в прошлых годах.
Анастасия Волочкова призналась, что с 10 лет обливается холодной водой, как ее научил отец, а на крещенские купания она всегда окунается в собственную купель, что планирует сделать и в этом году. Музыкант Ольга Кормухина не сможет прийти к проруби в ночь на 19 января, но она успеет на утреннюю службу. Артистка вспомнила, как после окунания в прорубь у нее прошла боль в спине. Владимир Жириновский не планирует совершать заплыв в этот день, но намерен смотреть, как это будут делать его коллеги. Николай Валуев хочет прийти к организованной точке в родном Санкт-Петербурге.
Сергей Гаврилов окунется в один из водоемов столицы, а Анна Кузнецова откажется от заплыва, несмотря на участие в прошлых годах.