Звезды и политики рассказали о планах на праздник Крещения





Анастасия Волочкова призналась, что с 10 лет обливается холодной водой, как ее научил отец, а на крещенские купания она всегда окунается в собственную купель, что планирует сделать и в этом году. Музыкант Ольга Кормухина не сможет прийти к проруби в ночь на 19 января, но она успеет на утреннюю службу. Артистка вспомнила, как после окунания в прорубь у нее прошла боль в спине. Владимир Жириновский не планирует совершать заплыв в этот день, но намерен смотреть, как это будут делать его коллеги. Николай Валуев хочет прийти к организованной точке в родном Санкт-Петербурге.Сергей Гаврилов окунется в один из водоемов столицы, а Анна Кузнецова откажется от заплыва, несмотря на участие в прошлых годах.