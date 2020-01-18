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На Камчатке строитель зарезал двух сожителей, заставлявших его готовить еду

Строитель, приехавший на Камчатку ради работы, зарезал двух своих коллег. На преступление подозреваемый пошел из-за того, что его заставляли готовить.
На Камчатке строитель зарезал двух сожителей, заставлявших его готовить еду

Согласно сведениям, предоставленным представителем краевого ГУ СКР РФ Еленой Метафоновой, в одной квартире в Вилючинске проживали трое занимающихся строительством мужчин. Они работали по найму у предпринимателя, который арендовал им жилье. Мужчина 1969 г. р., приехавший из Петропавловска-Камчатского, в ночь на 13 января расправился с сожителями во время застолья. Оказалось, что коллеги 1975 и 1977 г.р., являющиеся жителями Вилючинска, заставляли его готовить еду, а также высказали недовольство по поводу сломанного душа. В тот момент он крошил капусту кухонным ножом, которым нанес смертельные телесные повреждения обидчикам.

После совершенного он закрыл дверь и уехал в родной город, а тела убитых были найдены 17 января. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:13

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