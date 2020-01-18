На Камчатке строитель зарезал двух сожителей, заставлявших его готовить еду





Согласно сведениям, предоставленным представителем краевого ГУ СКР РФ Еленой Метафоновой, в одной квартире в Вилючинске проживали трое занимающихся строительством мужчин. Они работали по найму у предпринимателя, который арендовал им жилье. Мужчина 1969 г. р., приехавший из Петропавловска-Камчатского, в ночь на 13 января расправился с сожителями во время застолья. Оказалось, что коллеги 1975 и 1977 г.р., являющиеся жителями Вилючинска, заставляли его готовить еду, а также высказали недовольство по поводу сломанного душа. В тот момент он крошил капусту кухонным ножом, которым нанес смертельные телесные повреждения обидчикам.После совершенного он закрыл дверь и уехал в родной город, а тела убитых были найдены 17 января. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ.