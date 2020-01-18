Родители Децла требуют провести ДНК-тест для проверки родства внука и рэпера





Юлия Толмацкая увезла ребёнка из Москвы. Родители Кирилла Толмацкого настаивают на ДНК-тестировании для проверки родства с внуком Антонием., — отметила мать Децла.Согласно словам женщины, в случае подтверждения ДНК-тестом отсутствие родства с Антонием, они не будут отказываться от внука и продолжат выделять для него средства. При этом они выразили интерес к определению истины., - пояснила мать умершего рэпера.