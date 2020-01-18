Родители Децла требуют провести ДНК-тест для проверки родства внука и рэпера
Вдова Децла Юлия Толмацкая не позволяет его родителям встречаться с внуком. Последние заподозрили, что мальчик 14 лет может оказаться не родным сыном рэпера, и теперь требуют провести ДНК-тест для подтверждения родства.
Юлия Толмацкая увезла ребёнка из Москвы. Родители Кирилла Толмацкого настаивают на ДНК-тестировании для проверки родства с внуком Антонием.
«У нас нет напряженных отношений, поскольку в принципе никаких отношений нет. Ситуация с внуком осталась без изменений. Я не могу встретиться с ним», — отметила мать Децла.
Согласно словам женщины, в случае подтверждения ДНК-тестом отсутствие родства с Антонием, они не будут отказываться от внука и продолжат выделять для него средства. При этом они выразили интерес к определению истины.
«Это ради будущего мальчика. Юлия — взрослая женщина, может отправиться на работу. Однако не делает этого. Часто горе сближает людей, но в этом случае - наоборот. Поведение её не ясно, поэтому появляются разные мысли насчет Тони. Возможно, он не родной сын Кирилла», - пояснила мать умершего рэпера.
Юлия Толмацкая увезла ребёнка из Москвы. Родители Кирилла Толмацкого настаивают на ДНК-тестировании для проверки родства с внуком Антонием.
«У нас нет напряженных отношений, поскольку в принципе никаких отношений нет. Ситуация с внуком осталась без изменений. Я не могу встретиться с ним», — отметила мать Децла.
Согласно словам женщины, в случае подтверждения ДНК-тестом отсутствие родства с Антонием, они не будут отказываться от внука и продолжат выделять для него средства. При этом они выразили интерес к определению истины.
«Это ради будущего мальчика. Юлия — взрослая женщина, может отправиться на работу. Однако не делает этого. Часто горе сближает людей, но в этом случае - наоборот. Поведение её не ясно, поэтому появляются разные мысли насчет Тони. Возможно, он не родной сын Кирилла», - пояснила мать умершего рэпера.