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Игорь Николаев рассказал об отношениях с Наташей Королевой после расставания

Игорь Николаев рассказал об отношениях с экс-супругой Наташей Королевой. С ней он состоял в браке с 1992 по 2001 годы.
Игорь Николаев рассказал об отношениях с Наташей Королевой после расставания

Известный композитор Игорь Николаев, 17 января отметивший 60-летие, назвал тот союз с Королевой важной частью собственной жизни. Бывший возлюбленные не подписаны друг на друга в социальных сетях, но иногда ставят лайки под постами. Музыкант заметил, что его экс-жена время от времени отмечает его на своих изображениях. «Например, там моя песня почему бы не лайкнуть?» - сказал Николаев, добавив при этом, что это часть его жизни, а та композиция была написана от чистого сердца.

Такими подробностями артист поделился в эфире передачи ведущей Аллы Довлатовой на «Русском радио». Во время программы она передала привет Игорю Николаеву от Наташи Королевой, с которой не так давно общалась. На это знаменитый гость просто сдержанно поблагодарил ее.

В Instagram-аккаунте Наташи Королевой в день рождения ее бывшего супруга был обнародован видеоролик, в котором певица поздравила его с личным праздником. Видео содержит фотографии композитора с самых ранних лет жизни и по нынешнее время. Звезда пожелала имениннику счастья, долгих лет жизни и продолжать улучшать этот мир, наполняя его красивой музыкой собственного сочинения.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 12:06

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