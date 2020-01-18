Игорь Николаев рассказал об отношениях с Наташей Королевой после расставания
Игорь Николаев рассказал об отношениях с экс-супругой Наташей Королевой. С ней он состоял в браке с 1992 по 2001 годы.
Известный композитор Игорь Николаев, 17 января отметивший 60-летие, назвал тот союз с Королевой важной частью собственной жизни. Бывший возлюбленные не подписаны друг на друга в социальных сетях, но иногда ставят лайки под постами. Музыкант заметил, что его экс-жена время от времени отмечает его на своих изображениях. «Например, там моя песня почему бы не лайкнуть?» - сказал Николаев, добавив при этом, что это часть его жизни, а та композиция была написана от чистого сердца.
Такими подробностями артист поделился в эфире передачи ведущей Аллы Довлатовой на «Русском радио». Во время программы она передала привет Игорю Николаеву от Наташи Королевой, с которой не так давно общалась. На это знаменитый гость просто сдержанно поблагодарил ее.
В Instagram-аккаунте Наташи Королевой в день рождения ее бывшего супруга был обнародован видеоролик, в котором певица поздравила его с личным праздником. Видео содержит фотографии композитора с самых ранних лет жизни и по нынешнее время. Звезда пожелала имениннику счастья, долгих лет жизни и продолжать улучшать этот мир, наполняя его красивой музыкой собственного сочинения.
Известный композитор Игорь Николаев, 17 января отметивший 60-летие, назвал тот союз с Королевой важной частью собственной жизни. Бывший возлюбленные не подписаны друг на друга в социальных сетях, но иногда ставят лайки под постами. Музыкант заметил, что его экс-жена время от времени отмечает его на своих изображениях. «Например, там моя песня почему бы не лайкнуть?» - сказал Николаев, добавив при этом, что это часть его жизни, а та композиция была написана от чистого сердца.
Такими подробностями артист поделился в эфире передачи ведущей Аллы Довлатовой на «Русском радио». Во время программы она передала привет Игорю Николаеву от Наташи Королевой, с которой не так давно общалась. На это знаменитый гость просто сдержанно поблагодарил ее.
В Instagram-аккаунте Наташи Королевой в день рождения ее бывшего супруга был обнародован видеоролик, в котором певица поздравила его с личным праздником. Видео содержит фотографии композитора с самых ранних лет жизни и по нынешнее время. Звезда пожелала имениннику счастья, долгих лет жизни и продолжать улучшать этот мир, наполняя его красивой музыкой собственного сочинения.