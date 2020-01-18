Названы автомобили в гараже нового премьер-министра РФ Михаила Мишустина





Отмечается, что за 2018-й Михаил Мишустин заработал почти 19 млн рублей, а его жена – 47,7 млн рублей. Почти все авто, задекларированные новым премьером России, записаны на его супругу. Единственный его персональный транспорт - Mercedes-Benz модели S500. Это представительский седан, попавший в документы налоговой службы в 2010 году.Жена Михаила Мишустина указана собственником ряда авто. В 2010-м были куплены Kia Cerato, Nissan X-Trail, SsangYong Kyron. Спустя 3 года первые два авто были проданы. Заменой для них стал Volkswagen Tiguan. Предположительно, Мишустин с 2014 года пользуется служебным авто вместо личного. Причина в отсутствии модели S500 в составе декларации с того года. В 2018-м на имя жены нового премьера был оформлен Ford Kuga. Супруга Михаила Мишустина в 2014-м оказалась в списке Forbes, который посвящался богатейшим женам российских чиновников. В различных похожих рейтингах фигурировал и сам премьер-министр.