В Канаде на 93-м году жизни умерла мать Селин Дион Тереза Танге

Тереза Танге была телеведущей и филантропом, а ее смерть наступила 16 января 2020 года. Известно, что мать певицы умерла в окружении семьи в своем доме в Квебеке. Всего у Танге имелось 14 детей. Она основала фонд Maman Dion Foundation, помогающим получать образование выходцам из необеспеченных и неблагополучных семей. Танге также написала песню “Ce n’еtait qu’un rеve”, которая стала первым хитом Селин Дион.Несмотря на смерть матери Селин Дион решила провести концерт в Майами, состоявшийся 17 января, посвятив его памяти Терезы Танге. Как известно, 14 января 2016 года у певицы умер супруг, а спустя два дня она лишилась брата.