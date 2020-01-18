АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Названы поджидающие туристов на отдыхе уловки мошенников и способы избежать…
EUR 68.54 USD 61.53
Курс валют на 18.01.2020

В Канаде на 93-м году жизни умерла мать Селин Дион Тереза Танге

Мать Селин Дион Мать Селин Дион Тереза Танге скончалась на 93-м году жизни в Канаде. Заметка об этом появилась в эфире Radio-Canada. скончалась на 93-м году жизни в Канаде. Заметка об этом появилась в эфире Radio-Canada.

Тереза Танге была телеведущей и филантропом, а ее смерть наступила 16 января 2020 года. Известно, что мать певицы умерла в окружении семьи в своем доме в Квебеке. Всего у Танге имелось 14 детей. Она основала фонд Maman Dion Foundation, помогающим получать образование выходцам из необеспеченных и неблагополучных семей. Танге также написала песню “Ce n’еtait qu’un rеve”, которая стала первым хитом Селин Дион.

Несмотря на смерть матери Селин Дион решила провести концерт в Майами, состоявшийся 17 января, посвятив его памяти Терезы Танге. Как известно, 14 января 2016 года у певицы умер супруг, а спустя два дня она лишилась брата.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:52

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Российский Samsung Galaxy A51 побил украинский рекорд…
Дочь Дмитрия Пескова Елизавета раскритиковала брата Николая Чоулза за лишний…
Названы лучшие продукты для питания плода во время…
Ксения Собчак под руководством Глюкозы занялась йогой на…
Принц Уильям удивился сходству с дочерью Шарлоттой на пирожном от кондитеров…
Facebook снизила стоимость VR-шлема Oculus…
Поклонники ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой гадают, когда она успела сделать пластику…
"Школа современной пьесы" представит спектакль "Непьеса на двоих" с Башаровым и…
Звезды и политики рассказали о планах на праздник…
Озвучены рекомендации по уходу за авто во время…
Родители Децла требуют провести ДНК-тест для проверки родства внука и…
На Камчатке строитель зарезал двух сожителей, заставлявших его готовить…
Игорь Николаев рассказал об отношениях с Наташей Королевой после…
Составлен топ-3 внедорожников для поездок по…
В Канаде на 93-м году жизни умерла мать Селин Дион Тереза…
Названы автомобили в гараже нового премьер-министра РФ Михаила…
Скоростной вертолет США разогнался быстрее 100…
Названы продукты питания, способные заменить…
Отмечающий 70-летие Борис Невзоров работал дворником и пережил убийство…
Составлен ТОП-5 кроссоверов за 1,5 млн…
Юлия Савичева подхватила вирус после возвращения из…
Обозначена дата премьеры кроссовера Toyota TJ…
Игорь Николаев станцевал с Аллой Пугачёвой на своём…
Медики назвали способы определения серьезности травм после укусов домашних…
Рианна разошлась с арабским миллиардером Хассаном Джамилем после трех лет…
Microsoft создаст общий буфер обмена для ПК и смартфона с помощью…
Алексей Глызин эфире шоу “Судьба человека” заявил, что не намерен повторять опыт Евгения Осина и Криса…
Mitsubishi выводит на рынок обновленный внедорожник…
Просмотреть все новости