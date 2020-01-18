Озвучены рекомендации по уходу за авто во время слякоти





Жуков рекомендует не игнорировать налипшие на колеса загрязнения и вовремя от них избавляться, поскольку там скапливаются реагенты, которыми в холодную пору года обрабатывают дорогу. В итоге может пострадать подвеска автомобиля. Желательно проводить полную чистку колес с их снятием, а не обычную мойку. Также нужно вовремя менять щетки стеклоочистителей. Неплотно прилегающий к стеклу инструмент не обеспечивает достаточную очистку, из-за чего может ухудшиться обзор. Стеклоочистители должны работать плавно, без скрипа и рывков.Обделять вниманием не следует и лакокрасочное покрытие транспортного средства, а в межсезонье стоит покрывать его воском или специальной смесью. Кроме того, водителям рекомендовано помнить о незамерзающей жидкости.