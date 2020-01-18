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Озвучены рекомендации по уходу за авто во время слякоти

Эксперт из дилерского центра Volkswagen Андрей Жуков дал советы по поводу того, как правильно ухаживать за машиной в межсезонье. Специалист посоветовал особое внимание уделять грязи на колесах.

Жуков рекомендует не игнорировать налипшие на колеса загрязнения и вовремя от них избавляться, поскольку там скапливаются реагенты, которыми в холодную пору года обрабатывают дорогу. В итоге может пострадать подвеска автомобиля. Желательно проводить полную чистку колес с их снятием, а не обычную мойку. Также нужно вовремя менять щетки стеклоочистителей. Неплотно прилегающий к стеклу инструмент не обеспечивает достаточную очистку, из-за чего может ухудшиться обзор. Стеклоочистители должны работать плавно, без скрипа и рывков.

Обделять вниманием не следует и лакокрасочное покрытие транспортного средства, а в межсезонье стоит покрывать его воском или специальной смесью. Кроме того, водителям рекомендовано помнить о незамерзающей жидкости.

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Авто / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:27

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