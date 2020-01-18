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В интернете опубликовали фото несостоявшегося рестайлинга «Нивы»

В интернете разместили снимки несостоявшегося рестайлинга модели «Нива». Авто радикально отличается от версии 1977 года.
В интернете опубликовали фото несостоявшегося рестайлинга «Нивы»

На рестайлинговом варианте можно заметить изменённые части корпуса как на фронтальной, так и на задней частях. Вдобавок, последняя дополнена вертикальными фонарями дверью багажного отделения протяженностью до бампера. Впоследствии это решение использовалось в модифицированной сборке ВАЗ-21213 сборки 1993-го. Новая фронтальная зона в серийной сборке так и не появилась.

Дизайнеры использовали решения, которые имеют некоторое сходство с внедорожниками 80-х. Стилистика напоминает Mitsubishi Pajero L040 выпуска 1981-го, а также и Toyota Land Cruiser сборки J60. На фото можно заметить, что капот имеет достаточно заметное разделение в продольной оси. Новые элементы изготовлены из пластилина строго в рамках макетной проектировки. Иными словами, это исключительно демо-образец.

Компания «АвтоВАЗ» не так давно сообщила о выпуске рестайлинговой Lada 4x4 с ценником 554 тысячи рублей. Внедорожник оснастили приборной панелью, креслами повышенной комфортабельности, защитой от вибраций и шума, пакетом безопасности и технических решений.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 13:45

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