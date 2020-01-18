Составлен топ-3 внедорожников для поездок по России





Одним из них является Toyota Land Cruiser 200. У него комфортный салон, крепкая рамная составляющая и отличная проходимость. Прекрасное оснащение дают возможность отправиться в дальнюю дорогу в любое время года. Внедорожник давно зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. Под его капотом содержится дизельный или бензиновый мотор. Первый имеет объем в 4,5 литра и развивает 235 «лошадей», второй - 4,7 литра и 290-силовая установка.Далее в перечне указан Mercedes-Benz GL. Разработанный немецкой компанией внедорожник это максимум комфорта и безопасности. Он может не радовать клиентов стопроцентной проходимостью, но относительно на ровных дорогах «германец» почти не имеет себе равных благодаря управляемости и плавностью хода. Потребителям доступен ряд версий машины с трехлитровым турбодизелем на 225 «лошадок» и двумя бензиновыми агрегатами на 4,7 и 5,5 литра с 340 и 390 лошадиных сил соответственно.Последний в списке внедорожник, пригодный для поездок по России, Mitsubishi Pajero 4. «Японец» немного уступает выше перечисленным автомобилям по уровню комфорта и скорости, но намного лучше их по проходимости. Если человек не уверен, что в предстоящей поездке он будет кататься только по асфальту, то ему стоит обзавестись именно Pajero. На выбор имеются модификации с трехлитровым двигателем на 180 «лошадей» и топ-версия с 3,8-литровым мотором на 250 л. с. Помимо них присутствует автомобиль с турбодизелем на 3,2 литра, который генерирует 200 лошадиных сил.