Скоростной вертолет США разогнался быстрее 100 узлов





Вертолет является совместным проектом компаний Boeing и Sikorsky. Его разработка проводится с 2015 года, в нем специалисты применили наработки, которые были получены при создании и испытании скоростных моделей S-97 Raider и X-2.Вес SB>1 составляет 13,6 тонны, он способен набирать скорость до 250 узлов и перевозить 12 десантников. Сконструирована машина по соосной схеме с хвостовым винтом. Во время теста вертолет смог разогнаться быстрее сотни узлов и выполнил ряд поворотов с 30-градусным креном. Организаторы признали эти маневры успешными. Сейчас SB>1 принимает участие в тендере американской армии на сборку и поставку скоростных винтокрылых многоцелевых машин. Его конкурентом является экземпляр V-280 Valor от холдинга Bell Helicopter.