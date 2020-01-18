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Скоростной вертолет США разогнался быстрее 100 узлов

Многоцелевой вертолет SB>1 Defiant немного ранее совершил первый полет, разогнавшись до 100 узлов. Ролик тестирования опубликован в YouTube.
Скоростной вертолет США разогнался быстрее 100 узлов

Вертолет является совместным проектом компаний Boeing и Sikorsky. Его разработка проводится с 2015 года, в нем специалисты применили наработки, которые были получены при создании и испытании скоростных моделей S-97 Raider и X-2.

Вес SB>1 составляет 13,6 тонны, он способен набирать скорость до 250 узлов и перевозить 12 десантников. Сконструирована машина по соосной схеме с хвостовым винтом. Во время теста вертолет смог разогнаться быстрее сотни узлов и выполнил ряд поворотов с 30-градусным креном. Организаторы признали эти маневры успешными. Сейчас SB>1 принимает участие в тендере американской армии на сборку и поставку скоростных винтокрылых многоцелевых машин. Его конкурентом является экземпляр V-280 Valor от холдинга Bell Helicopter.

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Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 11:41

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