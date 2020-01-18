Названы простые правила для улучшения качества сна
Повседневная жизнь сказывается на качестве сновидений, но их могут улучшить изменения некоторых действий. Имеются простые приемы для укрепления здоровья за счет ночного отдыха.
Благоприятно влияют на хороший сон ежедневные завтраки на протяжении получаса после пробуждения в спокойной обстановке. Данная привычка способствует выработке мелатонина и стабилизирует уровень сахара в крови. Помимо того, употребление пищи в указанное выше время - отличный сигнал для мозга, что с организмом все в норме.
Также рекомендуется не брать в руки смартфон перед тем, как лечь спать. Чтобы хорошо выспаться, не стоит смотреть на голубые экраны, это поможет серому веществу головного мозга успокоиться. В общем, перерывы в течение дня в применении телефонов или планшетов дадут возможность лучше выспаться.
Важно знать про прием «ранних ночей». Так, 90-минутный период сна до полуночи имеет мощнейший оздоровительный эффект и положительно воздействует на психическое восстановление. Если человек заметно утомился, ему рекомендуется протестировать прием «ранних ночей»: три или четыре раза в неделю ложиться спать в 22:00. В таком случае тело получит отличную поддержку и оперативно вернется позитивное самочувствие.
Употребление воды на протяжении всего дня - важный момент. Человек на 0,70% состоит из жидкости, а чтобы мозг должным образом вырабатывал гормоны и нейротрансмиттеры для хорошего сна, в нем должно быть достаточное количество влаги.
Благоприятно влияют на хороший сон ежедневные завтраки на протяжении получаса после пробуждения в спокойной обстановке. Данная привычка способствует выработке мелатонина и стабилизирует уровень сахара в крови. Помимо того, употребление пищи в указанное выше время - отличный сигнал для мозга, что с организмом все в норме.
Также рекомендуется не брать в руки смартфон перед тем, как лечь спать. Чтобы хорошо выспаться, не стоит смотреть на голубые экраны, это поможет серому веществу головного мозга успокоиться. В общем, перерывы в течение дня в применении телефонов или планшетов дадут возможность лучше выспаться.
Важно знать про прием «ранних ночей». Так, 90-минутный период сна до полуночи имеет мощнейший оздоровительный эффект и положительно воздействует на психическое восстановление. Если человек заметно утомился, ему рекомендуется протестировать прием «ранних ночей»: три или четыре раза в неделю ложиться спать в 22:00. В таком случае тело получит отличную поддержку и оперативно вернется позитивное самочувствие.
Употребление воды на протяжении всего дня - важный момент. Человек на 0,70% состоит из жидкости, а чтобы мозг должным образом вырабатывал гормоны и нейротрансмиттеры для хорошего сна, в нем должно быть достаточное количество влаги.
Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 13:35