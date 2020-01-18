Названы простые правила для улучшения качества сна





Благоприятно влияют на хороший сон ежедневные завтраки на протяжении получаса после пробуждения в спокойной обстановке. Данная привычка способствует выработке мелатонина и стабилизирует уровень сахара в крови. Помимо того, употребление пищи в указанное выше время - отличный сигнал для мозга, что с организмом все в норме.Также рекомендуется не брать в руки смартфон перед тем, как лечь спать. Чтобы хорошо выспаться, не стоит смотреть на голубые экраны, это поможет серому веществу головного мозга успокоиться. В общем, перерывы в течение дня в применении телефонов или планшетов дадут возможность лучше выспаться.Важно знать про прием «ранних ночей». Так, 90-минутный период сна до полуночи имеет мощнейший оздоровительный эффект и положительно воздействует на психическое восстановление. Если человек заметно утомился, ему рекомендуется протестировать прием «ранних ночей»: три или четыре раза в неделю ложиться спать в 22:00. В таком случае тело получит отличную поддержку и оперативно вернется позитивное самочувствие.Употребление воды на протяжении всего дня - важный момент. Человек на 0,70% состоит из жидкости, а чтобы мозг должным образом вырабатывал гормоны и нейротрансмиттеры для хорошего сна, в нем должно быть достаточное количество влаги.