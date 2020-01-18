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Microsoft создаст общий буфер обмена для ПК и смартфона с помощью YourPhone

Microsoft создаст функцию общего буфера обмена для ПК и смартфонов благодаря YourPhone. По данным инсайдеров, в последней сборке приложения имеется описание возможности поделиться фотоматериалами, копировать и вставить его с трансфером на другое устройство или перенести перетягиванием при помощи удержания кнопкой мыши.
Microsoft создаст общий буфер обмена для ПК и смартфона с помощью YourPhone

На текущий момент соответствующие опции остаются в неактивном режиме. Предположительно, компания пока продолжает тестирование функционала. При активации Content Transfer станет доступен пункт Cross-device. Основываясь на этом, можно сказать, что в скором времени у смартфона и ПК станет доступен буфер обмена. В нём появится текст и фото.

На компьютере можно скопировать данные из веб-браузера и вставить в мессенджер на смартфоне. Это достаточно удобно, когда человек ведёт работу с двумя девайсами сразу. Программа YourPhone появилась в 2018-м и была объединена в единое рабочее пространство под контролем Windows и Android. Приложение является связующим звеном, без которого нельзя провести полную синхронизацию.

Девайс имеет множество полезных возможностей. При этом телефон можно подключить к ПК, отправлять текстовые сообщения и совершать звонки. Данная функция станет полезна лицам, которые решают многие задачи посредством смартфона.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 10:38

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