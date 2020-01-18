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Обозначена дата премьеры кроссовера Toyota TJ Cruiser

В компании Toyota назвали дату презентации нового кроссовера TJ Cruiser. Покажут машине широкой публике в мае нынешнего года.
Обозначена дата премьеры кроссовера Toyota TJ Cruiser

Новинка от азиатского производителя оснащена 4-местным салоном, сдвижными дверьми, а в случае надобности конструкцию несложно поменять. К примеру, сложив сидения в ровный пол для удобной перевозки грузов. Внешне Toyota TJ Cruiser смотрится брутально и агрессивно. У автомобиля имеется большой обвес, созданный из пластика, увеличители колесных арок. Все кузовные панели были обработаны специальным веществом, которое умело защищает по возникновения царапин.

Разработана машина на основе TNGA. «Сердцем» транспортного средства является гибридный агрегат, в состав которого входят электромотор и «атмосферник» на пару литров. Клиенты смогут обзавестись модификациями с передним и полным приводами. О цене информации пока нет.

Ранее беспилотные машины «Яндекс» протестировали в Лас-Вегасе. Модели, сконструированные на платформе Toyota Prius v, перемещались по городу как днем, так и ночью. Всего они проехали семь тысяч километров.

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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 11:06

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